В состав правительства Петербурга войдет экс-кандидат в губернаторы

На данный момент Олег Капитанов занимает пост председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Фото: https://pixabay.com/

На данный момент Олег Капитанов занимает пост председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Фото: https://pixabay.com/

В правительстве Северной столице появятся трое новых представителей, среди которых будет бывший кандидат в губернаторы города Олег Капитанов.

Как сообщает издание Znak.com, в ходе изменений, которые коснутся петербургских властей, Смольный могут покинуть глава комитета по транспорту Александр Головин и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Вместо них правительственные ряды предположительно пополнят три человека: отказавшийся участвовать в выборах губернатора Олег Капитанов, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев, а также глава Колпинского района Анатолий Повелий.

Сами кандидаты никак не прокомментировали данную информацию.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в российском правительстве не намереваются менять график работы жителей страны, он по-прежнему составит 40 часов в неделю.