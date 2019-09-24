В Петербурге в куче мусора обнаружили обгоревшие тела двух человек

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Петербурга. Во время пожара, возникшего на месте мусорной кучи в ней обнаружили останки двух человеческих тел.

Полностью обгореть трупам не дали прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной службы. Утром, 24 сентября, в пожарную часть поступило сообщение о возгорании у Грааповского моста. Площадь пожара, эпицентром которого оказалась груда мусора, составила около двадцати квадратных метров.

Однако после того, как огонь был ликвидирован, среди мусора были найдены фрагменты тел, обезображенные до такой степени, что установить пол и возраст погибших не удалось. Останки отправлены на экспертизу, обстоятельства произошедшего уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о пожаре на складе, который произошел сегодня утром на проспекте Обуховской обороны.