В Ленобласти пьяный парень забил дядю топором

Мужчины распивали алкогольные напитки вместе, а затем случился конфликт.

Обо всем стало известно сегодня, 24 сентября. Подробностями инцидента поделились в правоохранительных органах.

Уточняется, что все случилось в понедельник в Лужском районе Ленинградской области. Племянник и его дядя выпивали вместе дома, а потом поссорились по непонятной причине. По предварительным данным, молодой парень не стерпел и, схватив топор, нанес обухом несколько ударов своему родственнику по голове, после чего мужчина умер. Его труп нашли в комнате. На данный момент подозреваемый в преступлении парень задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в убийстве.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пьяный петербуржец убил 11-летнего сына топором. Об убийстве мужчина рассказал полицейским сам, когда протрезвел и пришел в себя. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы строгого режима и дополнительным наказанием в 1 год строгого режима.