В Невском районе ловили нарушителей-перевозчиков отходов

Два водителя не смогли предоставить все необходимые документы. Фото: Комитет по природопользованию

Два водителя не смогли предоставить все необходимые документы. Фото: Комитет по природопользованию

В ходе рейда наказали двух водителей, который совершили нарушения при транспортировке мусора.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Сотрудники ведомства отправились в рейд в Невский район Санкт-Петербурга, в рамках которого остановили 30 транспортных средств. Около трети водителей перевозили отходы, а двое – с нарушениями. Комитет планируют и дальше устраивать такие проверки, но уже в других районах города.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Апрашке полиция провела очередной рейд. На территорию Апрашки в Петербурге прибыли сотрудники полиции и спецтехника. Проводится проверка документов у мигрантов.

Рейд на Садовой улице проходил 17 сентября. Проверку спровоцировала массовая драка, которая произошла накануне.