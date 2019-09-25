Гарик Мартиросян станет ведущим на Первом канале

Юморист Гарик Мартиросян стал ведущим нового музыкального проекта «Щас спою» на Первом канале. В рамках шоу худшие вокалисты России будут исполнять сложные композиции.

Новая программа, которую будет вести 45-летний Гарик Мартиросян, выйдет на Первом канале уже 6 октября. В рамках шоу «Щас спою» сразятся не умеющие петь российские вокалисты. Согласно анонсу проекта, все участники соберутся на одной сцене, чтобы превзойти себя и спеть так, как никогда раньше не пел.

Организаторы программы провели серьезный отбор: профессиональный исполнителей или учеников музыкальных школ не опускали к проекту. Самым главным условием участия было полное отсутствие слуха и голоса, однако непреодолимое желание петь на сцене. Всего для участия в проекте отобрано 30 человек из 1200.

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