Стало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи руководителем студии «Квартал 95» в 2014 году, пытался извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров в юмористическом шоу.

Осенью 2014 года Зеленский пришел в МВД Украины, где обрисовал ситуацию заместителю главы ведомства Владимиру Евдокимову. Подчиненный Евдокимова устроил встречу украинского президента с посредником, который, в свою очередь, связался с заместителем главы МВД Чечни, сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в МВД.

Как заявил источник, Кадыров планировал личную встречу с Зеленским, однако шоумен от нее отказался. Вместо него на встречу поехал посредник.

Ранее GazetaSPb сообщала, что чеченки извинились перед Кадыровом за просьбу помочь им с жильем. Их обвинили в попытках получить жилье, в котором они, по мнению властей, не нуждаются.