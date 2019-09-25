Ночью на набережной Мойки тушили пожар

Возгорание произошло около одиннадцати часов вечера возле дома №96 по набережной Мойки.

Сообщение об огне в Адмиралтейском районе Петербурга поступило на пульт дежурного вечером 24 сентября. Как выяснилось впоследствии, полыхала строительная бытовка площадью 18 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы пятнадцать сотрудников пожарно-спасательной службы. Об инциденте сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС. На ликвидацию огня специалистам потребовалось немногим больше часа. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о возгорании автомобиля в Приморском районе Петербурга, которое произошло сегодня ночью, 25 сентября. Причина огня, охватившего «Вольво» возле дома №48 по проспекту Королева, не выявлена. Пострадавших в пожаре не оказалось.