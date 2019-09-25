В США провели успешные испытания атомной бомбы

В США провели успешные испытания атомной бомбы
Базовая стоимость модификации B61-12 составляет $7,605 млрд. Фото: https://pixabay.com

Ученые из Министерства энергетики США при поддержке НАТО и ВВС Америки провели испытания атомной бомбы В61. Это произошло еще в августе 2019.

Однако пресс-служба Национального управления ядерной безопасности США сообщила об этом только сейчас. По информации ТАСС, три испытания были проведены на полигоне Тонопа в штате Невада. В них были задействованы боезаряды В6-21.

Необходимость осуществления испытаний связана с программой продления служебного срока бомбы. По словам американского генерала Тая Ньюмана, это оружие призвано обеспечить спокойствие союзников США и сдержать оппонентов. Заключительный этап испытаний будет организован в следующем году.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что результатом переговоров Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуда стало подписание соглашения о военном сотрудничестве, в рамках которого Америка расширит военное присутствие на польской территории.

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