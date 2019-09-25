В Петербурге задержали грабителя, напавшего на мужчину в парадной

Злоумышленник напал на мужчину около двух часов ночи, избил и ограбил, похитив 20 тысяч рублей, находящихся в кошельке, а так же документы жертвы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 36-летнего преступника-рецидивиста, подозреваемого в совершении ограбления. Злоумышленник совершил нападение на мужчину ночью 21 сентября, в парадной одного из домов по Пискаревскому проспекту в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Добычей грабителя стали кошелек и документы 34-летнего мужчины, которого преступник избил. Задержанный не имеет места работы и представал перед судом ранее. При нем было найдено похищенное имущество. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о двух мошенницах-цыганках, похитивших из дома 89-летней пенсионерки больше миллиона рублей.