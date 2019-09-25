Мошенниц, похитивших 1 млн 300 тысяч у пенсионерки, задержали

К 89-летней старушке пришли две женщины, представившись работниками соцслужб. После их ухода пенсионерка недосчиталась более миллиона рублей.

Инцидент произошел утром 23 сентября, в одном из домов на проспекте Юрия Гагарина. К ничего не подозревающей пенсионерке зашли две работницы социальных служб, пояснив, что занимаются обменом денежных средств. В результате их действий доверчивая пожилая женщина лишилась всех накопленных средств размером 1 млн 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленниц. Ими оказались две цыганки 1976 и 1961 года рождения. У мошенниц обнаружили и изъяли часть похищенных средств. В отношении преступниц возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о голодовке, которую объявил экс-депутат Ленобласти после предъявления обвинений в мошенничестве.