Матвиенко снова стала председателем Совфеда

Матвиенко снова стала председателем Совфеда
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Валентина Матвиенко избирается на пост председателя Совета Федерации в третий раз. Претендентов на эту должность, кроме нее, не было.

Переизбрание Матвиенко проводилось согласно российскому законодательству, поскольку в этом году в Петербурге состоялись выборы губернатора. После проведения выборов в регионе председателя необходимо провести процедуру переизбрания верхней палаты парламента.

Конкуренцию Матвиенко не составил никто, вице-спикеры и председатели комитетов единогласно сочли её кандидатуру наиболее достойной данной должности.

Этот пост Матвиенко занимает с 2011 года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о заявлении Валентины Матвиенко, что она продолжит свою работу в качестве председателя Совета Федерации только в том случае, если коллеги по-прежнему сочтут необходимым её присутствие на данной должности.

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