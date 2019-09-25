Матвиенко снова стала председателем Совфеда

Валентина Матвиенко избирается на пост председателя Совета Федерации в третий раз. Претендентов на эту должность, кроме нее, не было.

Переизбрание Матвиенко проводилось согласно российскому законодательству, поскольку в этом году в Петербурге состоялись выборы губернатора. После проведения выборов в регионе председателя необходимо провести процедуру переизбрания верхней палаты парламента.

Конкуренцию Матвиенко не составил никто, вице-спикеры и председатели комитетов единогласно сочли её кандидатуру наиболее достойной данной должности.

Этот пост Матвиенко занимает с 2011 года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о заявлении Валентины Матвиенко, что она продолжит свою работу в качестве председателя Совета Федерации только в том случае, если коллеги по-прежнему сочтут необходимым её присутствие на данной должности.