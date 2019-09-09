Матвиенко выдвинется в спикеры Совфеда только при одном условии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. На посту она может задержаться только при одном условии.

«Если мои коллеги по Совету Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила работу в качестве спикера, я почту за честь», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

При этом Матвиенко подчеркнула, что не претендует на новый срок и никогда никого не просила об этом.

Полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора истекают в сентябре 2019 года. В июне врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что в случае победы на выборах намерен выдвинуть её в Совет федерации.

Кандидатуры на должность спикера предлагаются членами палаты. Председателя выбирают на тайном голосовании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после обработки 98,12% бюллетеней на выборах губернатора Петербурга лидирует Александр Беглов. По предварительным данным, его поддержали 64,5% избирателей.