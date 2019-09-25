«Международный банк Санкт-Петербург» объявлен банкротом

&#171;Международный банк Санкт-Петербург&#187; объявлен банкротом
Вернуть средства семье Баженовых будет нелегко, если имущество банка начнут продавать с молотка. Фото: https://pixabay.com

Согласно официальному постановлению Арбитражного суда, АО «Международный банк Санкт-Петербург» признан банкротом.

Иск от Центробанка относительно финансовых проблем кредитной организации был подан почти год назад, в ноябре 2018 года. В учреждении обнаружили признаки вывода активов незадолго до отзыва лицензии. Длительность процесса связана с многочисленными ходатайствами, некоторые из них все еще проходят стадию рассмотрения. Так, на данный момент оспаривается начисление «золотых парашютов» в размере 83 млн рублей банковскому руководству.

Между тем, активы семьи владельца банка, Сергея Бажанова, также хранятся на счетах «Международного банка Санкт-Петербург». Решение суда пока не вступило в законную силу и, предположительно, будет обжаловано.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о долге за теплоснабжение в 730 миллионов рублей, который имеется у холдинга управляющих компаний ПАО «ГИТ».

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