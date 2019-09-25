В Ленобласти снова загорелось предприятие «Сургутнефтегаз»

В Ленобласти снова загорелось предприятие &#171;Сургутнефтегаз&#187;
Причины пожара не сообщаются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Второй раз за прошедшую неделю на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе случился пожар.

Киришский НПЗ «Кинеф» входит в состав нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Ранее, 23 сентября на предприятии уже был пожар. Сегодня, 25 сентября снова произошло возгорание. Как сообщает ТАСС, огонь охватил техническую установку по переработке дизельной фракции, образовалось факельное горение. Столп огня достигал десяти метров. Пожар был потушен к 11:45 утра.

Обошлось без пострадавших и жертв, огонь успешно ликвидирован сотрудниками экстренных служб.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о случившемся в понедельник возгорании на НПЗ «Кинеф». Пожар начался около семи утра, огнем оказалось охвачено около девяноста квадратных метров. Возгорание удалось успешно ликвидировать, пострадавших нет.

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