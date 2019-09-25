В Петербурге и области запретили ловить рыбу

В Петербурге и области запретили ловить рыбу
Нарушители запрета на рыбалку заплатят штраф от двух до пяти тысяч рублей. Фото: unsplash

Запрет на ловлю рыбы вступил в Петербурге и на всей территории Северо-Западного федерального округа до конца осени. Нарушителей ждет штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Запрет на рыбалку во всех водоемах Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Карелия и Коми, вступил в связи с началом осеннего нерестового периода с 1 октября по 30 ноября. Нарушителей будут ловить и штрафовать.

В Северо-Западном теруправлении Рыболовства сообщили, что нарушители запрета на рыбалку заплатят штраф от двух до пяти тысяч рублей. В отдельных случаях их могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Госдума поддержала законопроект о запрете на продажу алкоголя в жилых домах.

запрет на ловлю рыбы ленобласть рыбалка сзфо спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Администрации районов Петербурга могут начать наказывать за незаконные свалки
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Политэксперт раскритиковал доклад, пророчащий отставку Дрозденко
На набережной Мойки двое избили прохожего
«Зенит» сыграет в белом против «Енисея» в красном
Памфилова обвинила главу петербургского избиркома Миненко в плохом подборе кадров
Избившая девочку молотком для мяса жительница Ленобласти пойдет под суд
Подростка поймали на закладке наркотиков у станции Мурино