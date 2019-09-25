В Петербурге и области запретили ловить рыбу

Нарушители запрета на рыбалку заплатят штраф от двух до пяти тысяч рублей. Фото: unsplash

Нарушители запрета на рыбалку заплатят штраф от двух до пяти тысяч рублей. Фото: unsplash

Запрет на ловлю рыбы вступил в Петербурге и на всей территории Северо-Западного федерального округа до конца осени. Нарушителей ждет штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Запрет на рыбалку во всех водоемах Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Карелия и Коми, вступил в связи с началом осеннего нерестового периода с 1 октября по 30 ноября. Нарушителей будут ловить и штрафовать.

В Северо-Западном теруправлении Рыболовства сообщили, что нарушители запрета на рыбалку заплатят штраф от двух до пяти тысяч рублей. В отдельных случаях их могут привлечь к уголовной ответственности.

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