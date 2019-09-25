Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебным приставам предлагается предоставить право выламывать двери жилых помещений.

Такой проект внесен в поправки к закону «Об исполнительном производстве». Если данное предложение утвердят, то сотрудникам ФССП при наличии сомнений о правомерности проводимых перепланировок или установки газового оборудования, будет разрешено вскрыть квартиру.

Кроме того, поправки наделят приставов правом ликвидировать мешающие проникнуть в дом конструкции. По идее законопроекта, возможность решительных действий судебным приставам предоставляется по истечении десяти дней после обращения к владельцу. Если за это время владелец недвижимости не пойдет на сотрудничество добровольно, приставы смогут проникнуть в помещение «согласно букве закона».

Однако все имущество при проникновение в квартиру необходимо сохранить невредимым.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании замначальника псковской службы судебных приставов.