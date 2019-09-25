Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебные приставы. Фото: УФССП Санкт-Петербурга

Судебным приставам предлагается предоставить право выламывать двери жилых помещений.

Такой проект внесен в поправки к закону «Об исполнительном производстве». Если данное предложение утвердят, то сотрудникам ФССП при наличии сомнений о правомерности проводимых перепланировок или установки газового оборудования, будет разрешено вскрыть квартиру.

Кроме того, поправки наделят приставов правом ликвидировать мешающие проникнуть в дом конструкции. По идее законопроекта, возможность решительных действий судебным приставам предоставляется по истечении десяти дней после обращения к владельцу. Если за это время владелец недвижимости не пойдет на сотрудничество добровольно, приставы смогут проникнуть в помещение «согласно букве закона».

Однако все имущество при проникновение в квартиру необходимо сохранить невредимым.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании замначальника псковской службы судебных приставов.

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Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
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