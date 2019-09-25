Жители Кронштадта не поддержали транспортную реформу

К реализации транспортной реформы в Петербурге приступят летом 2020 года.

К реализации транспортной реформы в Петербурге приступят летом 2020 года.

Горожане выразили мнение, что городской транспорт медленнее маршруток и, к тому же, в социальных автобусах меньше посадочных мест.

Возможность высказать свое отношение к транспортной реформе жители Кронштадта получили на встрече с начальником отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Денисом Усановым. Собравшиеся недовольны заменой маршруток на социальный транспорт, поскольку он ездит медленнее и реже.

К тому же, новые низкопольные автобусы, которые планируется поставить на маршруты из Кронштадта, хоть и обладают большей вместимостью, однако сидячих мест в них значительно меньше. Этот нюанс делает дорогу затруднительной для многих жителей города.

Чиновники пообещали учесть особенности транспортного движения в Кронштадте и пожелания горожан.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на Васильевском острове планируется ликвидировать 15 коммерческих маршрутов.