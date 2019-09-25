В Колпинском районе мужчина подвез девушку, а затем избил и ограбил её

В Колпинском районе мужчина подвез девушку, а затем избил и ограбил её
Дело направлено в суд. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Злоумышленник довез девушку до дома, а затем избил её и, угрожая задушить, украл телефон, деньги и украшения.

Мужчина 33-х лет, подрабатывая таксистом, подвозил девушку после ночного клуба в поселок Петро-Славянка Колпинского района Ленинградской области. Поездка была в апреле 2019 года, в ночное время суток. Довезя пострадавшую до дома, злоумышленник, воспользовавшись тем, что девушка не может оказать сопротивление, неоднократно ударил её и забрал телефон. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Однако этого преступнику показалось недостаточно, и он заметив, что жертва сопротивляется, схватил её за шею, и забрал деньги и украшения. Общая стоимость ущерба составила 200 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Он предстанет перед судом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что двое преступников избили проходящего мимо мужчину на набережной реки Мойки.

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