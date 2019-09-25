На набережной Мойки двое избили прохожего

Нападение произошло 25 сентября в 3:45. Двое молодых людей избивали мужчину, в то время как их заметили сотрудники Росгвардии и задержали.

Происшествие случилось на набережной реки Мойки в Центральном районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники, 21 и 22 лет, напали на 28-летнего прохожего. Как выяснилось впоследствии, молодые люди подошли к проходившему мимо мужчине с целью попросить сигарету. После того как прохожий ответил отказом, преступники начали избивать его.

В это время осуществляли патрулирование сотрудники Росгвардии, которые задержали нападавших и доставили в отделение полиции.

В результате полученных травм, пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Ленинградской области женщина избила трехлетнюю девочку молотком для мяса.