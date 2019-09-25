Избившая девочку молотком для мяса жительница Ленобласти пойдет под суд

Жительница поселка Мга Кировского района Ленинградской области 17 раз ударила трехлетнюю малышку молотком для мяса.

В отношении 56-летней жительницы поселка Мга Ленобласти возбуждено уголовное дело. Ее обвиняю в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, избила девочку в возрасте трех лет металлическим молотком для отбивания мяса. Женщина не менее 17 раз ударила девочку по голове, лицу и спине.

Пострадавший ребенок отделался легкими травмами. С скором времени суд Кировского района Ленобласти займется рассмотрением дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Ломоносове. У ребенка в возрасте 1 год и 10 месяцев диагностировали острое пероральное отравление лекарством с наркотиком.