В Волхове женщина зарезала соседа по коммуналке

В городе Волхов Ленинградской области женщина, во время распития спиртного со своим сожителем, убила его, ударив ножом в живот.

Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. В ночь с 18 на 19 сентября 2019 года женщина и её 47-летний сожитель находились в коммунальной квартире на одной из улиц в городе Волхов, где оба проживали. В ходе совместного распития спиртных напитков женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно отреагировала на произошедшую между собутыльниками ссору.

В результате конфликта преступница взяла нож и нанесла своему сожителю удар в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленница пыталась избавиться от орудия убийства, выбросив нож в окно.

На данный момент женщина задержана. Устанавливаются точные обстоятельства преступления.

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