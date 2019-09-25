В Петербурге проверяют несколько медицинских центров

Обыски связаны с подозрениями в мошеннических схемах. Пока что никаких комментариев не поступало.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в частные клиники, находящиеся в Петроградском и Центральном районах. Они также отправились в квартиры и дома владельцев и сотрудников организаций. По предварительным данным, медики массово обманывали людей, делая вид, что лечат их. Есть сомнения в том, что врачи на самом деле не являлись профессионалами. В их отношении могут возбудить дело из-за оказания фиктивных медицинских услуг.

«От действий злоумышленников в Петербурге пострадало не менее 200 человек. В среднем, на «лечении» потерпевшие теряли от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Минздрав одобрил бесплатные прививки в частных клиниках. Сейчас в список вакцинаций по нацкалендарю прививок входят корь, столбняк, коклюш, туберкулез, полиомиелит и другие. В 2020 году в календарь хотят включить вакцину от ротавирусной инфекции и ветряной оспы.