Компания Илона Маска придумала, как бороться с пробками в Лос-Анжелесе

Она приступила к строительству подземного тоннеля, который решит проблему.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает издание Teslarati. The Boring Company уже строит подземный скоростной тоннель под названием Loop. Он не только спасет Лос-Анжелес от пробок, но и соединит новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса (LVCC). Протяженность магистрали составил три километра.

Тоннель планируют достроить к ноябрю 2020 года, уже в 2021 его введут в эксплуатацию. Передвигаться по нему будут на автономных электромобилях Tesla Model 3 и Tesla Model.

Идея с тоннелями пришла в голу Илона Маска еще три года назад. Для этого он создал отдельную компанию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко электрокар Tesla. Электромобиль, которым президент Белоруссии похвастался перед школьниками, стоит $165 тысяч.