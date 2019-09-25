Две девушки надругались над студентом из-за iPhone

Молодой человек якобы повредил смартфон. Трещина стала поводом для насилия.

Об этом стало известно 25 сентября. Обо всем сообщает сайт телеканала «Татарстан 24» со ссылкой на республиканский Следственный комитет.

Все случилось с 19-летним студентом-отличником. Знакомая попросила парня починить ее iPhone – он между лекциями заглянул к ней в гости, но помочь ничем не смог. Девушка затем указала ему на появившуюся трещину и потребовала у знакомого компенсацию – три тысячи рублей. Парень заявил, что у него не таких денег. На помощь 22-летней девушке пришла ее 32-летняя подруга – вместе они накинулись на студента с кулаками, а затем по очереди изнасиловали его. Происходящее они снимали на тот самый злополучный телефон.

После парня отпустили на поиски денег – в противном случае мадам грозила выложить видеозапись в сеть. Не испугавшись, студент отправился к сотрудникам правоохранительных органов. Обеих насильниц задержали.

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