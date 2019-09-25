Священника, воспитывающего 70 детей, обвиняют в насилии

Мужчина обвиняется из-за подозрений в совершении развратных действий.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Настоятель церкви проживает в Оренбурге – там он воспитывал 70 детей, которых усыновил. На него пожаловались в правоохранительные органы приемные дети. Они уверяют, что мужчина насилует их, а также лишает свободы. Уточняется, что обвиняют священника в противозаконных действиях семеро. Суд принял решение отправить мужчину за решетку до 12 ноября 2019 года.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) Николай Стремский запрещен в священнослужении. Пока что никаких других подробностей не разглашается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жестокий священник отстранен от службы. Нашумевшее видео с крещения, где священник жестоко обращается с младенцем, принесло плоды. Иегумен Фотий, главный герой записи, отстранен от службы на 12 месяцев и выведен за штат.