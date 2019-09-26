Сергей Семак прокомментировал матч с «Енисеем»

Тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги игры «Зенита» с «Енисеем». Матч завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1.

Тренер рассказал, что силы были абсолютно равны. И добавил, что красноярская команда была предельно мотивирована.

Сергей Семак отметил, что чувствовал скованность в действиях игроков во время первого тайма. Он также подытожил, что матч был сложным, но команда победила и нужно готовиться дальше.

В 1/8 финала Кубка России петербургские футболисты сразятся с «Томью».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что против «Томи» «Зенит» сыграет в конце следующего месяца. Команды встретятся на «Газпром Арене».