В пакетированном чае нашли частицы пластика

Ученые еще не выяснили, как микропластик влияет на здоровье человека. Фото: https://pixabay.com

Ученые еще не выяснили, как микропластик влияет на здоровье человека. Фото: https://pixabay.com

Пакетированный чай оказался одним из главных источников полимерных микрочастиц. Ежегодно огромное количество таких частиц попадает в Мировом океане.

В результате исследования ученые выяснили, что при опускании пакетика с чаем в горячую воду, в нее попадает около 11,6 млрд пластиковых микрочастиц, а также 3 млрд полимерных наночастиц.

Как сообщает издание Environmental Science & Technology, такого объема частиц пластика не нашли даже в бутилированной воде.

В настоящее время специалисты еще не определили, как микропластик воздействует на организм человека.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в пакетированном чае нашли плесень и кишечную палочку. Нарушения были обнаружены сотрудниками Роскачества.