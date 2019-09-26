В пакетированном чае нашли частицы пластика

В пакетированном чае нашли частицы пластика
Ученые еще не выяснили, как микропластик влияет на здоровье человека. Фото: https://pixabay.com

Пакетированный чай оказался одним из главных источников полимерных микрочастиц. Ежегодно огромное количество таких частиц попадает в Мировом океане.

В результате исследования ученые выяснили, что при опускании пакетика с чаем в горячую воду, в нее попадает около 11,6 млрд пластиковых микрочастиц, а также 3 млрд полимерных наночастиц.

Как сообщает издание Environmental Science & Technology, такого объема частиц пластика не нашли даже в бутилированной воде.

В настоящее время специалисты еще не определили, как микропластик воздействует на организм человека.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в пакетированном чае нашли плесень и кишечную палочку. Нарушения были обнаружены сотрудниками Роскачества.

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