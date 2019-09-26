К туману в Петербурге добавилась наледь

Дороги Северной столицы накрыла пелена тумана. Автомобилисты делятся в Сети фотографиями вида.

Вечером в среду, 25 сентября, туман накрыл город. С наступлением следующего дня природное явление не исчезло, сложную ситуацию на дорогах дополнил гололед.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что мгла застилает обзор на нескольких улицах города. Петербуржцы уверены, что туман стал причиной нескольких ночных аварий.

«Да, туман стеной», — написал очевидец.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на КАД. Инцидент произошел сегодня ночью, 26 сентября. Фура опрокинулась и перекрыла собой участок проезжей части.