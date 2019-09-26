В Петербурге пройдет игра СКА с «Салаватом Юлаевым»

В Петербурге пройдет игра СКА с &#171;Салаватом Юлаевым&#187;
Матч пройдет уже завтра. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Хоккейный матч состоится 26 сентября, петербургская команда встретит гостей, уфимского «Салавата Юлаева» на льду Ледового дворца.

Предстоящее состязание пройдет в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). К сегодняшнему дню петербуржцы отличились семью победами и тремя поражениями. По итогам предыдущих десяти туров СКА занимает восьмое место в турнирной таблице, на счету команды тринадцать очков.

Игра с уфимскими хоккеистами состоится уже завтра, 26 сентября в 19:30.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о проигрыше СКА московскому ЦСКА в ходе десятого тура КХЛ. Со счетом 2:3 местные хоккеисты проиграли москвичам. Несмотря на активную игру и заброшенные в начале матча шайбы, по буллитам победа осталась за соперниками. Решающий буллит команде принес Линден Вей.

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