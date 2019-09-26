Суд выселил отель из квартиры на Дивенской

Суд обязал ООО «Империал Апартментс» закрыть отель в квартире дома 5 на Дивенской улице. Помещение в жилом доме занято незаконно.

С иском в суд обратился прокурор Петроградского района. Он указала на то, что гостиничные услуги в квартире оказываются без соблюдения законных интересов жителей дома, сообщает прокуратура Петербурга.

Петроградский районный суд исковые требования удовлетворил. Апелляционная жалоба ответчика осталась без удовлетворение.

Решением суда отель должен прекратить деятельность на Дивенской. Его исполнение контролирует районная прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе Петербурга прикрыли отель. Он незаконно занимал мансарду в жилом доме на Каменноостровском проспекте. Из помещения отель выселили сотрудники комитета по контролю за имуществом.