Двое с кувалдой попытались вскрыть банкомат в Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти двое неизвестных с кувалдой попытались вскрыть банкомат. Инцидент произошел в среду, 25 сентября, в одном из домов по Староладожскому каналу города Шлиссельбург.

Преступники с помощью кувалды попытались открыть внешнюю панель банкомата. Однако унести у них ничего не получилось. Злоумышленники выбежали из дома, сели в «Ауди» и скрылись. В результате розыска сотрудники правопорядка обнаружили автомобиль на берегу Новоладожского канала в сгоревшем состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка продолжают розыск злоумышленников.

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