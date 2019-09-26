В России предложили новый способ борьбы со снегом и льдом на дорогах

В России предложили новый способ борьбы со снегом и льдом на дорогах
Система поможет уменьшить число пробок зимой. Фото: pixabay

Для борьбы с гололедом на дорогах предстоящей зимой специалисты предложили использовать новый метод. Речь идет об электропроводящем бетоне.

Эксперты отметили, что снег с проезжей части убирается медленно, что ухудшает движение потока транспорта и увеличивает пробки. Для решения такой проблемы было предложено использовать «теплые» дороги, то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Таким образом, наледи будут оттаивать быстрее.

Согласно информации РосдорНИИ, сообщает RT, система будет защищена толстым слоем. Со слов специалистов, к ее использованию можно будет прибегать в критических ситуациях.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах плохой уборки в зимнее время.

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