В поселке Кузьмоловский обнаружена незаконная свалка

Для пресечения незаконной деятельности активисты обратились в надзорные ведомства. Фото: Пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

Для пресечения незаконной деятельности активисты обратились в надзорные ведомства. Фото: Пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

Во Всеволожском районе была обнаружена несанкционированная свалка. Различными отходами стремительно пополняется пустырь в поселке Кузьмоловский.

К месту свозят бытовые отходы, различную тару из-под горюче-смазочных материалов, порубочные остатки, а также автомобильные покрышки.

О систематическом привозе отходов на обводненный пустырь активисты МОО «Зеленый Фронт» узнали из объявления в Сети. Неизвестные выставили расценки за размещение мусора, круглосуточно работая на свалке. Так, строительный мусор бизнесмены принимали от 2,5 тыс. рублей, а рубероид и минеральную вату за 5 тыс. рублей.

Деятельность в ближайшее время будет пресечена. К проблеме привлекли надзорные ведомства.

Ранее в GazetaSPb сообщали о свалке на Советском проспекте. По факту порчи земли возбудили уголовное дело.