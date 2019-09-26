В России хотят увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум пенсионеров в России может быть увеличен до 9,3 тыс. рублей. Данные приводятся в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Проект предлагает установить величину прожиточного минимума пенсионера для того, чтобы определить размер федеральной социальной доплаты к пенсии.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионеров в России составляет 8 тыс. 846 рублей на человека.

Ранее Росстат назвал регионы России с самыми высокими пенсиями. Лидером стал Чукотский автономный округ с пенсией 24 тыс. 318 рублей. Следом расположились Ненецкий автономный округ с 21 тыс. 605 и Магаданская область, жители которой получают 21 тыс. 553 рубля. Самые низкие пенсии в Дагестане — 10 тыс. 922 рубля.