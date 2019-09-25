Названы лидирующие по размеру пенсий российские регионы

Росстат назвал регионы России, жители которых получают самую высокую пенсию. Лучше всего живется пенсионерам Чукотки и Ненецкого АО.

Согласно данным Росстата, которые приводит ТАСС, наиболее высокий средний размер пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, там он составляет 24 тысячи 318 рублей. Следом за Чукоткой идет Ненецкий автономный округ — 21 тысяча 605 рублей. На третьем месте Магаданская область — 21 тысяча 553 рубля. Высокая пенсия также у жителей Камчатского края — 21 тысяча 243 рубля.

А вот хуже всего живется пенсионерам Дагестана — там зарегистрирован самый низкий размер начисленных пенсий, он составляет 10 тысяч 922 рубля. По итогам первого полугодия 2019 года средний размер пенсии в стране составляет 14,1 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что появились данные об уровне зарплат в регионах России.