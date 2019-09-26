В Петербурге сожгли 10 тысяч зараженных цветов

Более десяти тысяч срезанных цветов уничтожили в Петербурге в сентябре. Растения были заражены карантинными вредителями.

В 14 партиях цветов обнаружили западный цветочный трипс и табачную белокрылку. В Петербург они прибыли на автомобилях из Латвии и Словакии. Выращены цветы в Нидерландах, Эквадоре и Кении, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Всего было сожжено 10 тыс. 313 зараженных цветов. Среди них альстромерии, гвоздики, герберы, розы, хризантемы и эустомы.

Западный цветочный трипс — вредитель растений. Он активно переносит опасные вирусные заболевания растений и опасен для овощей и декоративных цветов.

Табачная белокрылка поражает более 600 видов из 63 родов растений. Переносит сотню вирусов. Наиболее опасна для бахчевых, овощных и технических культур, а также для цветочных и лекарственных растений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в индийском чае обнаружили следы многоядной мухи-горбатки.