МИД РФ хочет, чтобы Генассамблеи ООН проходили не в США

Рябков напомнил, что членам российской делегации не дали американские визы, поэтому они не смогли присутствовать на мероприятии.

Об этом стало известно сегодня, 27 сентября. Своим мнением поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он предложил перенести Генассамблеи ООН из США в другую страну. Представитель ведомства уже отправил соответствующее предложение другим членам международного общества, сообщает журнал «Международная жизнь».

Рябов недоволен тем, что членам российской делегации отказали в выдаче визы и назвал происходящее «фарсом», который случается из—за «американского высокомерия». Он убежден, что жертвой является не только Россия, но и другие страны, так что предложение может заинтересовать представителей других стран тоже.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Иванка Трамп поразила всех, когда пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья.