На Сахалине перевернулся катер с правоохранителями

На всех пассажирах катеры были спасательные жилеты. Фото: pixabay

На всех пассажирах катеры были спасательные жилеты. Фото: pixabay

На острове Сахалин 27 сентября перевернулся катер, на борту которого находились полицейские и сотрудники МЧС.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Долинского района Сахалинской области Александра Тугарева. По словам мэра, все случилось у берегов села Стародубское. Он рассказал, что инцидент произошел в десять утра по местному времени (в два часа ночи по московскому). Все находившиеся на катере были спасены и доставлены на берег.

Тугарев также отметил, что в пятерых спасении полицейских и сотрудников МЧС участвовали местные рыбаки, они находились неподалеку в момент происшествия. На всех пассажирах катеры были спасательные жилеты, медпомощь никому не понадобилась, добавил мэр.

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