«Зениту» изменили наказание за драку фанатов с ОМОНом

Сектора D101-D111 будут закрыты для фанатов на один матч. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сектора D101-D111 будут закрыты для фанатов на один матч. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вместо запрета на присутствие зрителей на одном из домашних матчей, петербургской команде ограничили количество трибун, куда можно пускать фанатов.

Теперь сектора D101-D111 будут закрыты для болельщиков на один матч. Об изменении наказания сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Столкновение фанатов сине-бело-голубых с сотрудниками ОМОНа произошло 3 августа 2019 года. В перерыве игры «Зенита» с «Краснодаром» между зрителями и сотрудниками правоохранительных органов произошла конфликтная ситуация, вылившаяся в потасовку. Матч, между тем, завершился вничью со счетом 1:1.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Александр Кокорин приступил к тренировкам. Футболист вернулся на поле вместе с командой второго дивизиона «Зенит-2». Об этом стало известно из Instagram тренера Владислава Радимова.