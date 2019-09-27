Пляжи Петербурга сделают комфортными для отдыха

Предполагается сделать пляжи доступными для всех. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Предполагается сделать пляжи доступными для всех. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Все городские пляжи планируется переоборудовать для комфортного времяпрепровождения жителей Северной столицы и гостей города.

Помимо благоустройства пляжной территории предлагается начать борьбу с борщевиком, активно произрастающим в Петербурге и Ленинградской области. Информация об инициативах появилась на сайте Законодательного собрания города. Авторами предложений выступили члены парламента Денис Четырбок, Мария Щербакова и Надежда Тихонова.

В частности, в рамках развития и благоустройства городских пляжей планируется сделать их максимально доступными для людей с ограниченными возможностями. В зоне отдыха должны оборудовать специальные настилы и пандусы. Кроме того, необходимо обеспечить маломобильных граждан возможностью пользоваться социальным такси.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о разработке проекта круглогодичного пляжа в Сосновом Бору.