В Таллине открыли детскую площадку, подаренную Петербургом на 800-летие

Площадка для детских игр появилась в парке Паэ в районе Ласнамяэ. Фото: unsplash

Площадка для детских игр появилась в парке Паэ в районе Ласнамяэ. Фото: unsplash

В Таллине состоялась торжественная церемония открытия детской игровой площадки, подаренной Петербургом на 800-летие эстонской столицы.

В церемонии открытия участвовали вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин и мэр Таллина Михаил Кылварт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Таллина.

Михаил Кылварт поблагодарил петербургских соседей за подарок на 800-летие с первого официального упоминания Таллина. Он отметил, что игровая площадка станет лучшим сувениром из Петербурга.

Площадка для детских игр появилась в парке Паэ в районе Ласнамяэ. Уточняется, идея подарка появилась в прошлом году во время «Таллинских встреч в Петербурге». Место для установки детской площадки было одобрено обеими сторонами

Ранее GazetaSPb сообщала, что эстонцы боятся, что финны будут путешествовать в Петербург, а не Таллин.