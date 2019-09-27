Вице-губернатор Петербурга рассказала о развитии «Бережливой поликлиники»

На борьбу с дефицитом кадров и нехваткой оборудования из районного бюджета выделено 530 миллионов рублей, и 470 миллионов из бюджета территориального фонда ОМС. Фото:Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На борьбу с дефицитом кадров и нехваткой оборудования из районного бюджета выделено 530 миллионов рублей, и 470 миллионов из бюджета территориального фонда ОМС. Фото:Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Анна Митянина, занимающая должность вице-губернатора по социальным вопросам, является автором программы «Бережливая поликлиника» и рассказала о проекте.

Данная программа направлена на усиление эффективности работы медицинских учреждений. По мнению Митяниной, для этого необходимо усовершенствовать способы и время записи к врачу, разумно организовать пространство, где пациент может ожидать приема и создать «открытую регистратуру».

Однако на данный момент реализовывать программу в полной мере затруднительно, поскольку в бюджетных поликлиниках и больницах наблюдается кадровый дефицит. Кроме того, необходимо разобраться с нехваткой оборудования. Без решения этих проблем дальнейшее развитие «Бережливой поликлиники» невозможно, отмечает Митянина.

Ранее GazetaSPb сообщала об открытии новой поликлиники в городе Гатчина.