В Петербурге выбрали шесть победителей конкурса «Парад садов»

В Петербурге подвели итоги конкурса «Парад садов». Эксперты выбрали шесть победителей среди городских скверов, парков, садов и бульваров.

Конкурсное жюри оценило качество содержания и приемы в оформлении. Внимание было обращено на состояние деревьев, газонов, кустарников и садовой мебели. Приветствовалось наличие растений с оригинальной формой и окраской, сообщили в комитете по благоустройству.

Лучшим в номинации «Уютный сад» стал сад Даниила Гранина. Комиссия оценила сочетание комфорта, благоустроенности и яркого убранства объекта.

В номинации «Сад для всех» победил сквер между Дворцовым проспектом и Александровской улицей в Петергофе, в номинации «Сад цветов» — сад между проспектом Науки и улицей Верности, в номинации «Креативный сад» — бульвар на проспекте Юрия Гагарина. Ладожский парк и бульвар Красных зорь стали победителями в номинации «Сад плюс».

Всего в конкурсе участвовало около двадцати объектов. Материальных наград для победителей не предусмотрено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Эйхенской улице провели комплексное благоустройство сквера.