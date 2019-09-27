Выбраны самые надежные кроссоверы с пробегом

Выбраны самые надежные кроссоверы с пробегом
В список также попали такие модели, как Lexus RX третьего, Lexus NX, Toyota RAV4 четвертого поколения, Skoda Yeti первого поколения и другие. Фото: pixabay

Опрошенные автовладельцы Великобритании рассказали, какие кроссоверы с пробегом считаются самыми надежными.

Рейтинг ТОП-3 возглавил кроссовер Lexus RX четвертого поколения. О проблемах в ходе эксплуатации данного автомобиля заявили только 9,1% опрошенных.

По данным сообщества Driver Power, следом идет модель KIA Sportage четвертого поколения. О проблемах сообщили только 16,5% автомобилистов.

Третью строчку занял автомобиль KIA Sorento третьего поколения. Главным недостатком, по мнению 20% пользователей, стали сбои в электронике.

Ранее в GazetaSPb сообщали о новых кроссоверах Toyota. Иномарки появятся в России ближе к зиме.

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