Выбраны самые надежные кроссоверы с пробегом

Опрошенные автовладельцы Великобритании рассказали, какие кроссоверы с пробегом считаются самыми надежными.
Рейтинг ТОП-3 возглавил кроссовер Lexus RX четвертого поколения. О проблемах в ходе эксплуатации данного автомобиля заявили только 9,1% опрошенных.
По данным сообщества Driver Power, следом идет модель KIA Sportage четвертого поколения. О проблемах сообщили только 16,5% автомобилистов.
Третью строчку занял автомобиль KIA Sorento третьего поколения. Главным недостатком, по мнению 20% пользователей, стали сбои в электронике.
Ранее в GazetaSPb сообщали о новых кроссоверах Toyota. Иномарки появятся в России ближе к зиме.