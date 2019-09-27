В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
Нововведение вступит в силу с 1 октября. Фото: Pixabay

Курильщиков на балконах и лоджиях будут привлекать к ответственности, если вредная привычка приведет к пожару. Соответствующее предупреждение сделали в МЧС России.

Запрет на курение на балконах и лоджиях квартир начинает действовать с первого октября. Ранее в российском правительстве одобрили ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

Кроме того в указанных местах запрещается использовать открытый огонь. По большей части к ответственности будут привлекаться именно курильщики. Из-за непотушенных сигарет в стране увеличилось число пожаров.

Нарушителям могут грозить как предупреждения, так и штрафы в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. руб., в случае пожара. Несоблюдение требований также может привести к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка что-нибудь воспламенится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Шнуров негативно воспринял ограничение для россиян.

запрет курение МЧС России
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В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах