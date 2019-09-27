Мемориал погибшим в Баренцовом море подводникам открыли в Сестрорецке

Мемориал погибшим в Баренцовом море подводникам открыли в Сестрорецке
Мемориальная доска. Фото: Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

В Курортном районе Петербурга открыли первую памятную доску, посвященную погибшим в Баренцовом море подводникам. Мемориал установили в Сестрорецке.

Доску изготовила частная компания на безвозмездной основе. Разместили её на Стене памяти, где традиционно увековечивают экипажи подводных лодок.

«Сегодня в Петербурге установлена и освящена первая памятная доска в память о погибших на глубоководном аппарате подводниках», — приводит ТАСС слова председателя региональной общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» Игоря Курдина.

Во время открытия мемориала было проведено богослужение. Доску освятили в присутствии родственников погибших и офицеров ВМФ.

Напомним, 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» погибли 14 человек. Четырем из них посмертно присудили звание Героя России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

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