Власти Петербурга выделят 3 млрд рублей на ремонт теплосетей в 2020 году

Власти Петербурга выделят 3 млрд рублей на ремонт теплосетей в 2020 году
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице в предстоящем году Смольный планирует направить 3 миллиарда рублей на ремонт теплосетей. Денежные средства позволят отремонтировать порядка 260 км сетей.

В 2019 году в городе отремонтировано 230 км сетей. Около половины еще находятся на стадии износа, 25% из них уже в критическом состоянии.

Как заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает телеканал «78», до следующего года планируется продолжение инженерно-технического обеспечения 1,6 тыс. км сетей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что градоначальник пообещал закупить снегоуборочную технику к зиме. В прошлом году сезон показал, что в городе нехватка специальной техники.

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