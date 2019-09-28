В субботу солнце в Петербурге закроют облака

Выходной день в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков.

Сегодня, 28 сентября, температура воздуха в городе опускалась до +5 градусов ночью. В течение дня температура поднимется до 11-13 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», атмосферное давление понизится.

Во второй выходной температура не изменится. Однако возможны дожди.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сразу в нескольких петербургских музеях стартовал фестиваль современного искусства. Сегодня, 28 сентября, посетители смогут познакомиться с творчеством художников, послушать лекции и посмотреть видеопоказы.