Движение по петербургской дамбе ограничат до 6 октября

Ограничения установлены на десять дней, с 27 сентября по 6 октября. Фото: Instagram

Ограничения установлены на десять дней, с 27 сентября по 6 октября. Фото: Instagram

Проезд по дамбе будет осложнен с 27 сентября по 6 октября в связи с ремонтом дороги, сообщают в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Предупреждение для автомобилистов опубликовали в официальном Instagram-аккаунте КЗС. В подписи к фотографии сообщается, что на участке трассы с 135 километра Невской стороны до 24 километра Финской стороны будут проводиться ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия.

Часть дамбы, где идет замена асфальта, будет огорожена и оснащена предупредительными дорожными и сигнальными знаками. Автомобилистов просят проявлять особенную осторожность на этом участке и не превышать скорость.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ремонтных работах на Выборгском шоссе, которые будут осуществляться в течение полутора месяцев, с 29 сентября по 10 ноября.