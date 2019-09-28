На Солунской улице за 460 млн возведут спорткомплекс для ФК «Коломяги»

На Солунской улице за 460 млн возведут спорткомплекс для ФК &#171;Коломяги&#187;
Ежегодно клуб будет перечислять 1,5% от стоимости земли в бюджет Петербурга. Это около 2 млн рублей. Фото: https://pixabay.com/

Учебно-тренировочная база футбольного клуба «Коломяги» появится в Петербурге на Солунской улице по постановлению городского правительства.

«Коломяги» в течении четырех лет проводят матчи в Сестрорецке. По мнению губернатора Петербурга, этот шаг — постройка спорткомплекса, — является важной ступенью в развитии детского и юношеского спорта.

На территории спорткомплекса будут располагаться два открытых футбольных поля, доступных в течение всего года, поскольку их оснастят искусственным покрытием и подогревом. Тренировки будут проводиться для детей от 5 до 17 лет. Кроме того, в комплекс будут входить центр киберспорта и учебный корпус.

Стоимость освоения участка в 20 тысяч кв. м. обойдется городскому бюджету в 460 млн рублей. Завершить постройку планируется за 5 лет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Лионель Месси признан лучшим футболистом по версии Международной федерации футбола.

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На Солунской улице за 460 млн возведут спорткомплекс для ФК «Коломяги»
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